Мне было жаль его, – Ломаченко отказался добивать Комми

Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Ричарда Комми в Нью-Йорке. Украинец не смог одержать досрочную победу, хотя был близок, чтобы нокаутировать ганца.

Ломаченко: сомневался, нужно ли его добивать

Ломаченко был близок, чтобы досрочно завершить бой в 7-м раунде. Украинец отправил Ричарда в нокдаун тяжелым ударом слева.

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После этого Ломаченко демонстративно смотрел в угол Комми, спрашивая, не хочет ли команда остановить бой. После поединка Василий рассказал, почему не стал добивать ганца.

Видел его состояние и мне было жаль его, поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли его добивать,

– сказал Ломаченко.

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