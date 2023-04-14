МЮ – Севилья 2:2

Голы: Забитцер, 14, 21 – Маласия, 84 (авт.), Магвайр, 90+2 (авт.)

Уже на 28-й секунде поединок мяч побывал в Севилье. Санчо получил классную передачу и легко пробил мимо Буна. Но радость футболиста МЮ была короткой. Лайнсмен зафиксировал офсайд, поэтому нули на табло не изменились, сообщает 24 Канал.

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У хозяев еще было несколько случаев, чтобы забить. Однако на 14-й минуте МЮ повел в счете. Фернандеш острой передачей нашел Забитцера, тот развернулся среди двух защитников Севильи и вторым прикосновением остроумно переиграл Буну. Мяч залетел за очень интересной траекторией. "Красные дьяволы" размочили нули на табло 1:0.

Семь минут понадобилось хозяевам, чтобы удвоить свое преимущество. Атака Севильи закончилась контратакой хозяев поля. Марсиаль несколько успокоил игру, но своей передачей разрезал всю защиту гостей. Забитцер оказался перед голкипером и оформил дубль – 2:0.

На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе в счете "красных дьяволов" 2:0.

Забивали исключительно "красные дьяволы"

Такой счет в матче держался до последней 10-минутки. Защитнику МЮ не удалось прервать головой заброс в штрафную, мяч дошел до Наваса, который прострелил вдоль ворот. Мяч от рикошета Маласии и де Хэа залетел в сетку ворот хозяев. Севилье очень повезло с таким взятием ворот 2:1.

На второй из шести компенсированных минут гости сравняли цифры на табло 2:2. И снова не без судьбы фарта. Эн-Несири был лучшим на втором этаже, пробив головой. Мяч не полетел сразу в ворота де Хеа, а срикошетив от председателя капитана МЮ Магвайра, дезориентировавшего испанского голкипера, и залетел в сетку ворот хозяев.

Два автогола МЮ забрали у "красных дьяволов" домашнюю победу над Севильей в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Обратите внимание! Ответный матч Севилья – МЮ состоится 20 апреля.

МЮ – Севилья: видеообзор матча