Мэр японского города надгрыз медаль победительницы Олимпиады, ее пришлось заменить

Олимпийская чемпионка по софтболу Миу Гото получила новую медаль. Все из-за того, что ее первую награду погрыз мэр города Нагоя Такаси Кавамура во время торжеств.

Торжественная церемония состоялась по случаю победы женской сборной Японии по софтболу над США в финале. 72-летний мэр города решил в шутку погрызть медаль олимпийской чемпионки Миу Гото и случайно повредил ее.

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Кроме того, сам поступок Кавамуры вызвал волну возмущения в Японии. В первую очередь из-за того, что мэр нарушил карантинные правила. Да и в целом такой поступок был антисанитарным. А во вторых, его поведение назвали неуважением к спортсменке.

Городские власти получили около 7000 жалоб на поступок мэра.

Кавамуре после этого пришлось извиняться. Он заявил, что поступил необдуманно. И пообещал покрыть все расходы на изготовление новой медали для Гото.

Однако этого не понадобилось. Международный олимпийский комитет согласился изготовить новую медаль для спортсменки. Но в своем сообщении напомнили, что олимпийские медали не являются съедобными.

Стоит отметить, что кусать олимпийскую медаль – давняя традиция. Но это делают спортсмены, которые и получают награду. И даже на Олимпиаде-2020 бразильский пловец повторил известную традицию награждения.