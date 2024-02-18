МОК не допустил к Олимпиаде-2024 одного из лучших боксеров мира: объяснение Комитета
Источник:ESPN
Один из величайших чемпионов в истории бокса Мэнни Пакьяо завершил карьеру еще в 2021 году. Однако спортсмен планировал принять участие в боксерском турнире на Олимпийский играх-2024.
Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо надеялся получить лицензию для участия в Играх-2024. В октябре прошлого года НОК Филиппин направил запрос в МОК, чтобы получить "универсальный доступ".
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МОК не сделал исключение для легендарного чемпиона
Этот пропуск предоставляется странам, которые имеют малое количество спортсменов в индивидуальных дисциплинах в заявке на Олимпиаду. Однако Пакьяо получил отказ.
В объяснении МОК сообщил, что организация придерживается возрастного лимита для боксеров – 40 лет. Поскольку Мэнни Пакьяо исполнилось 45 лет, то он автоматически остается вне боксерского турнира. Этот возрастной лимит был установлен в 2013 году.
Также Филиппины не могут рассчитывать на "универсальный" доступ. МОК отметил, что "универсальные места не распределяются среди стран, которые в среднем имели более 8 спортсменов в индивидуальных дисциплинах на последних двух Олимпиадах – это касается и Олимпийского комитета Филиппин".
Отметим, Пакьяо имел возможность принять участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако тогда боксера избрали сенатором в Филиппинах и он пропустил соревнования.
Достижения легендарного Пакьяо
- В 2021 году легендарный боксер завершил профессиональную карьеру. Он завоевал 12 титулов чемпиона мира в рекордных восьми различных весовых категориях.
- Всего на его счету 62 победы в 72 поединках, в том числе 39 досрочных. Пакьяо потерпел 8 поражений, а два поединка с его участием завершились вничью.
- После завершения карьеры "Пак Мэн" принял участие в нескольких выставочных боях.
- В рейтинге лучших боксеров всех времен и народов независимо от весовой категории занимает 5 место.