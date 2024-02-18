МОК не допустил к Олимпиаде-2024 одного из лучших боксеров мира: объяснение Комитета

Один из величайших чемпионов в истории бокса Мэнни Пакьяо завершил карьеру еще в 2021 году. Однако спортсмен планировал принять участие в боксерском турнире на Олимпийский играх-2024.

Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо надеялся получить лицензию для участия в Играх-2024. В октябре прошлого года НОК Филиппин направил запрос в МОК, чтобы получить "универсальный доступ".

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МОК не сделал исключение для легендарного чемпиона

Этот пропуск предоставляется странам, которые имеют малое количество спортсменов в индивидуальных дисциплинах в заявке на Олимпиаду. Однако Пакьяо получил отказ.

В объяснении МОК сообщил, что организация придерживается возрастного лимита для боксеров – 40 лет. Поскольку Мэнни Пакьяо исполнилось 45 лет, то он автоматически остается вне боксерского турнира. Этот возрастной лимит был установлен в 2013 году.

Также Филиппины не могут рассчитывать на "универсальный" доступ. МОК отметил, что "универсальные места не распределяются среди стран, которые в среднем имели более 8 спортсменов в индивидуальных дисциплинах на последних двух Олимпиадах – это касается и Олимпийского комитета Филиппин".

Отметим, Пакьяо имел возможность принять участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако тогда боксера избрали сенатором в Филиппинах и он пропустил соревнования.

Достижения легендарного Пакьяо