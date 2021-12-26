Мясорубка в телефонной будке, а не бои: видео, как российский промоушен "сошел с ума"

Русский промоушен придумал, как привлечь еще больше внимания к боям. Они провели турнир, где нет обычного ринга.

Смертельный турнир

Российский интернет промоушен Punch Club провел традиционный турнир, который выложил неоднозначные эмоции со стороны фанатов боев. На видео в ютубе видно, что вместо традиционного ринга стоит телефонная будка.

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Именно в нее заходит бойцы и едва не убивают друг друга голыми кулаками и локтями. Спортсмены находятся вплотную друг к другу, и это увеличивает риск нанесения серьезных травм.

Такой поединок длится три раунда по одной минуте. Он больше похож не на бой, а тотальное избиение. Кажется, что россияне уже совсем утратили здравый смысл в погоне за популярностью и славой.

Напомним, что летом 2021 года украинский боксер Денис Беринчик провел бой на голых кулаках против Артема Лобова. Для украинца такой поединок был новым опытом.

Противостояние происходило четыре раунда, когда судья второй раз отсчитал Лобову нокдаун. На следующий раунд соперник Беринчика уже не вышел, поэтому Денис одержал победу техническим нокаутом.

Видео боев в телефонной будке