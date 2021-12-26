Мясорубка в телефонной будке, а не бои: видео, как российский промоушен "сошел с ума"

26 декабря 2021 , 10:32
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Источник:

ютуб-канал Punch Club

Русский промоушен придумал, как привлечь еще больше внимания к боям. Они провели турнир, где нет обычного ринга.

Смертельный турнир

Российский интернет промоушен Punch Club провел традиционный турнир, который выложил неоднозначные эмоции со стороны фанатов боев. На видео в ютубе видно, что вместо традиционного ринга стоит телефонная будка.

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Именно в нее заходит бойцы и едва не убивают друг друга голыми кулаками и локтями. Спортсмены находятся вплотную друг к другу, и это увеличивает риск нанесения серьезных травм.

Такой поединок длится три раунда по одной минуте. Он больше похож не на бой, а тотальное избиение. Кажется, что россияне уже совсем утратили здравый смысл в погоне за популярностью и славой.

  • Напомним, что летом 2021 года украинский боксер Денис Беринчик провел бой на голых кулаках против Артема Лобова. Для украинца такой поединок был новым опытом.
  • Противостояние происходило четыре раунда, когда судья второй раз отсчитал Лобову нокдаун. На следующий раунд соперник Беринчика уже не вышел, поэтому Денис одержал победу техническим нокаутом.

Видео боев в телефонной будке

Автор: Софія Кулай