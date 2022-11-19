Легендарный мяч Марадоны "рука Бога" продан за сумасшедшие деньги

Известный артефакт был выставлен на аукцион накануне Мундиаля в Катаре. Новый владелец знаменитого мяча не пожалел средств на уникальный трофей.

На чемпионате мира 1986 года в Мексике прошел знаменитый матч между Аргентиной и Англией (2:1). Этот поединок вошел в историю футбола благодаря тому, что арбитр матча засчитал гол легендарного Диего Марадоны, который он забил рукой.

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После игры аргентинец заявил, что он не коснулся мяча, это была "рука Бога". И вот спустя 36 лет знаменитый мяч был выставлен на аукцион в Лондоне. Обладал этим артефактом тунисский арбитр Али Бин-Нассеру, судивший эту встречу между Аргентиной и Англией.

Знаменитый мяч продан за 2 миллиона фунтов.

И все же он решил расстаться со своим трофеем. Новый владелец мяча "рука Бога" заплатил за него 2 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, недавно состоялся благотворительный матч за мир, посвященный Марадонне. Героем этого поединка стал бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин.