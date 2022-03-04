Миссия продолжается: Свитолина на характере пробилась в четвертьфинал турнира в Мексике

Элина Свитолина продолжает свой путь на турнире в Монтеррее (Мексика). Первая ракетка Украины пробилась в четвертьфинал.

Элина Свитолина – Виктория Томова 2:1 (7:6, 3:6, 6:2)

Представительница Болгарии потрепала нервы Элине. Теннисистки выдали затяжной матч продолжительностью в 2 часа 25 минут, пишет 24 канал.

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Украинка легко повела в счете 2:0. Однако Томовой быстро удалось отыграть до 3:3. В этом ей помогла Элина, отдавшая два гейма на своей подаче. Ни одна не хотела отдать победу в стартовом сете, поэтому все дошло до тай-брейка, где Свитолина была сильнее соперницы – 7:3. В итоге – 7:6.

Видео с первого сета

Во второй партии преимуществом владела болгарская теннисистка. Свитолина ни разу не вышла вперед в счете – 3:6.

Все решалось в третьем сете. К счастью, Свитолина собралась и показала характер. Украинка дважды отыгрывалась в счете, а затем взяла четыре гейма подряд и закончила встречу в свою пользу – 6:2.

Видео последнего розыгрыша

Элина Свитолина идет в четвертьфинал турнира в Мексике.

. Следующей соперницей Свитолиной будет колумбийка Мария Камила Осорио Серрано (WTA №44).