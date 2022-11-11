Костюк принесла Украине первое очко в противостоянии с Японией на Кубке Билли Джин Кинг

Состоялся первый матч Кубка Билли Джин Кинг между Японией и Украиной. Первыми на корт вышли Марта Костюк и Мисаки Дой.

Мисаки Дой (Япония) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (6:7, 4:6)

1 час 52 минуты потребовалось украинской теннисистке, чтобы принести первую победу команде в противостоянии против Японии. Украина повела в счете на Кубке Билли Джин Кинг - 0:1, пишет 24 канал.

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Первый сет, в котором обе теннисистки не показывали открытую игру, был полон драматических моментов и эмоций. В результате неуступчивая борьба перевела сет в тай-брейк, на котором Костюк просто не оставила шансов для Дой - 1:7. Это единственное очко для японки Марта отдала только во время седьмого розыгрыша. За партией 6:7.

Первый балл для Украины

Вторая партия была более открытой и зрелищной. Совсем немного не хватило Мисаки, чтобы снова перевести игру в тай-брейк. Но в этот раз было без него. Хотя сет продолжался по схожему сценарию, который теннисистки показали в первой партии.

Девушки выдали затяжной третий и четвертый гейма. По одному из них взяли Дой и Костюк, которые как раз сравняли счет в матче 2:2 по геймам.

Дальше японка дважды выходила вперед, но украинка сокращала отставание. Ключевым стал девятый гейм, когда Костюк с двойным брейком взяла розыгрыш на подаче соперницы – 4:5.

Десятый гейм второй партии стал последним в матче. И снова Марта довела игру до подачи на поединок при своем преимуществе в два брейк-пойнта. В итоге – 4:6, победа Костюк.

Марта Костюк собралась, утомила волнение, эмоции и выиграла у Дой в сверхсложном матче.

11 ноября свой матч проведет Катарина Завацкая. Украинская теннисистка сойдется на корте против Моюки Утидзима. Еще три поединка Кубка Билли Джин Кинг между украинками и японками пройдут уже 12 ноября.