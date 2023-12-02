Теперь дело за Усиком: украинский боксер сенсационно победил двоюродного брата Фьюри

Украинские боксеры продолжают доказывать, что сильнейшие в мире. Очередная победа "подъехала" из английского Болтона, которая довольно символична перед боем за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В английском городе Болтон состоялся вечер бокса с участием украинца Богдана Миронца. В ту ночь украинский боксер провел 8-раундовый поединок против Нейтена Гормана, который оказывается двоюродным братом "Жадного пуза" Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал.

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Новая украинская победа в боксе

Это особая победа для украинского бокса перед сражением Усик – Фьюри. Украинские боксеры знают, как побеждать британцев и еще из близкого круга семьи Тайсона.

Отметим, что победа Миронца была сенсационной, ведь Богдан подходил к этому бою в статусе андердога. Все победные шансы перед встречей отдавали Горману, который по антропометрии похож на своего брата Тайсона Фьюри. Он даже снаружи похож на "Цыганского короля".

Их поединок продолжался все 8 раундов, в которых Миронец показал солидный уровень ведения бокса и победил фаворита противостояния за решение судьи – 77-76. Эта победа стала 8-й для украинца при одном поражении. Это уже вторая победа подряд для Миронца в 2023 году над соперником из Великобритании.