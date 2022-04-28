"Мирные удары": легендарный украинский баскетболист смешно потролил жителей Брянска
28 апреля 2022 , 12:50Читати новину українською
Источник:фейсбук Станислава Медведенко
На территории России участились случайные пожары и взрывы. Легендарный украинский баскетболист Станислав Медведенко прокомментировал это.
"Мирные удары"
Бывший баскетболист решил потролить из жителей России, проживающих близко к границе с Украиной. Взрывы и пожары он назвал мирными ударами.
К слову В российском Брянске – взрывы и пожар: "неудача" постигла нефтебазу и воинскую часть
Надеюсь теперь жители Курска, Брянска и России смогут пережить весь набор эмоций от мирных ударов,
– написал известный баскетболист в соцсетях.
Карьера Медведенко
- Станислав Медведенко – двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелеса Лейкерса.
- Он играл на позиции тяжелого форварда.
- В 2007 году Станислав окончил свою карьеру.
Ранее легендарный баскетболист Станислав Медведенко раскрыл всю суть "русского мира" – это убийство, насилие, мародерство.