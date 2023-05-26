Костыли не помешали: Мирча Луческу впервые появился на базе Динамо после операции – фото

Мистер показал эталон трудолюбия после операции на бедре. Румынский специалист уже руководит тренировками "бело-синих" накануне игры с Вересом.

Динамо в этом сезоне постигнет немало неудач и проблем. Команда провалила евросезон и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов из-за УПЛ.

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К тому же, в конце сезона киевляне потеряли своего наставника. Мирча Луческу был вынужден лечь на операционный стол из-за коксартроза, поэтому в последних поединках турнира командой руководил Александр Шовковский.

Тем не менее, румын остается у дел. Операцию ему производили в Киеве, а теперь Луческу уже готов вернуться к работе. Тренер появился на базе Динамо перед игрой с Вересом. Румын проводил тренировки подопечных на костылях.

Мирча Луческу на базе Динамо / instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Напомним, что киевляне идут четвертыми в чемпионате Украины за два тура до финиша. Это место позволит "бело-синим" квалифицироваться в Лигу конференций. В последних двух турах "бело-синие" сыграют с Вересом и Металлистом 1925 года.

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К слову, контракт румына с Динамо действует до лета 2024 года. Тренер возглавил киевлян в 2020 году и выиграл с ними по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.