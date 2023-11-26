Дело не в деньгах: Луческу объяснил, почему решил продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу не собирается уходить на пенсию. 78-летний специалист полон решимости продолжить тренерскую деятельность.

Мирча Луческу долгое время работал в итальянской Серии А. В недавнем интервью изданию La Gazzetta dello Sport румын рассказал о своих планах по дальнейшей карьере.

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Луческу: Я хочу работать там, где смогу принести пользу

Румынский наставник заявил представителям медиа, что его не интересуют деньги. Если скромный клуб будет заинтересован в его услугах, он готов помочь своим опытом.

"Я не думаю об этом (об окончании карьеры – 24 Канал). Дело не в том, куда ты идешь, а в том, какой ты. Кто-то может возглавить Реал в плохой ситуации, его освистают, и все пойдет не так. Другой может пойти в Серию C, чтобы помочь детям вырасти и чувствовать себя как в раю.

Я не обращаю внимания на деньги. Я хочу работать там, где смогу принести пользу. У меня осталась страсть, а это самое главное для мужчины.

Когда надежда исчезает, страсть заставляет вас продолжать", – рассказал Луческу.

Ранее сообщались разные варианты продолжения тренерской деятельности Мистера. Луческу "сватали" в бухарестское Динамо и стамбульский Бешикташ. Однако пока никакой конкретики нет.

Напомним, что Мирча Луческу 12 лет работал в донецком Шахтере и 3 года в киевском Динамо. Вместе с украинскими клубами румынский специалист выиграл 9 чемпионских титулов, 7 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины. В сезоне 2008/09 с "горняками" завоевал Кубок УЕФА.