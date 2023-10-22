"Я не смог построить команду": Луческу признал, что он виноват в бедах Динамо

Главный тренер киевского коллектива отчаялся. Столичному клубу не идет игра этого сезона.

Мирча Луческу признал, что он виновен в бедах Динамо. "Бобров" сравнили с Полесием и Шахтером.

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Камень в свой огород

Румынский специалист перестал одевать маску "невинного". Луческу признал свои ошибки во главе столичного клуба, но и смог подчеркнуть важное "но". В частности, Мирча раскаялся после проигранного матча против Динпра-1 (0:1) в рамках 11-го тура УПЛ. Наставник киевлян отметил, что беды "бело-синих" в первую очередь заключаются в том, что команда потеряла 11 основных футболистов, являвшихся лидерами коллектива и игравших ключевую роль. К тому же румын отметил, что сейчас в составе Динамо есть 5-6 молодых футболистов без опыта, которым нужно учиться.

Проблема во мне: я не смог за столь короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача. Мы надолго потеряли Шапаренко, а потом еще и Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Наконец сегодня отбывал дисквалификацию Караваев. Наши футболисты сегодня не показали уровень, который мы хотим видеть от них. Мы создаем новую команду. Впрочем, я не снимаю с себя ответственности,

– сказал Луческу.

К тому же, журналисты отметили, что Шахтер и Полесье усиливается легионерами, а вот Динамо по такому плану не действует. Мирча отметил, что не принимает решений по трансферам, поскольку он тренирует футболистов, а также добавил, что клубы УПЛ покупают новых исполнителей, в частности, качественных легионеров, поэтому румыну явно не импонирует трансферная кампания "бобров". Также Луческу объяснил, почему "бело-синие" уступили "спортклубовцам" и раскритиковал Бражко.

Видео пресс-конференции наставника Динамо:

Беды "бело-синих"