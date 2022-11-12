Луческу завершит карьеру в конце сезона: интересный инсайд от друга тренера Динамо

Константин Ангелаку уверяет, что Мирча Михайлович хочет уйти из киевского клуба летом 2023 года. По его словам, Луческу намерено отдохнуть и дать дорогу украинским специалистам.

Этот сезон складывается для "Динамо" крайне неудачно. Киевляне вылетели из Лиги чемпионов в квалификации, а после попадания в Лигу Европы набрали только очко и заняли последнее место в группе.

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Также команда провалила старт в УПЛ, потерпев три поражения. Только три победы в последних турах позволили "бело-синим" подняться на пятую строчку, однако до лидера все равно еще остается 12 баллов.

При таких показателях остро встал вопрос, следует ли продолжать сотрудничество с Мирчей Луческу. Близкий друг коуча и экспрезидент Бухарестского Динамо Константин Ангелаке поделился информацией, что следующим летом Мистер завершит карьеру тренера.

С личной точки зрения у Мирчи Луческу все хорошо. С точки зрения прогресса, киевское Динамо идет как может, в том смысле, что команда играет там, где может. Легионеры ушли, а у них остались только молодые украинские футболисты. Он сказал мне, что, возможно, этот год будет для него последним, что с него достаточно и что ему нужно позаботиться о себе, отдохнуть и обрести покой. Наверное, если так ситуация и будет продолжаться, то летом он скажет Суркису, что давайте остановимся на этом, пусть найдут украинца и двигаются дальше.

– рассказал Константин.

Отметим, что Луческу возглавил Динамо в 2020 году. За это время румынский специалист получил по одному чемпионству, Кубку и Суперкубоку Украины, а также дважды вывел киевлян в групповую стадию Лиги чемпионов.

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Ранее Мирча долгое время тренировал принципиального соперника "бело-синих" Шахтер. С ним Луческу подчинилось 22 трофея, в том числе Кубок УЕФА-2009. Также румын тренировал сборные Румынии и Турции, Корвинула, бухарестские Динамо и Рапид, итальянские Пизу, Брешию, Реджану и Интер, турецкие Бешикташ и Галатасарай, а также российский Зенит.