Луческу после скандального интервью признался в любви к Украине и назвал Россию террористкой

Румынский тренер решил оправдаться за слова, наговоренные российским пропагандистам. Он уверен, что поддерживает Украину и никогда не поедет работать в страну-террористку.

Неделю назад Динамо уступило Шахтеру в рамках УПЛ (0:1). После того поражения наставник "бело-синих" Мирча Луческу объявил об уходе из киевского клуба.

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Мирча поговорил с россиянами

Сразу же после того, как румын уехал за границу, он решил дать интервью пропагандистскому российскому изданию "Спорт-Экспресс". В нем Мирча не отрицал желания вернуться тренировать в Россию.

Более того, Луческу признался, что общается с предателем Украины Анатолием Тимощуком. Он также высказался об игре Зенита и пожалел из-за дисквалификации террористов в еврокубках.

Следю за Зенитом, радуюсь успехам Семака. У него отлично получается. Жаль, что такая замечательная команда не может выступать в еврокубках из-за этой ситуации... Семак отличный тренер, создавший рабочую атмосферу в коллективе. Результаты говорят сами за себя. Надеюсь, что скоро все закончится, в Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе и все придет в норму,

– сказал Мирча пропагандистам.

Оправдание от Луческу

Впрочем, впоследствии Луческу дал интервью украинским СМИ. Он подчеркнул, что росСМИ извратили его слова и что он ни при каких обстоятельствах не поедет работать в Россию.

Прежде всего, хочу сказать, что мое последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не войны и политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в страну, которая порождает зло и начинает войны. Я работал здесь, в Киеве с Динамо, но собственными глазами видел все ужасы войны, которые принесла Россия. Я не покинул команду, готовил игроков под воздушными тревогами и помогал в эвакуации их семей. Я все это почувствовал на себе, какова речь о возвращении в Россию? Моя главная мечта сейчас – это мир и покой в Украине, полные стадионы и процветание этой замечательной страны,

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Знаю, что обязательно будут в будущем вопросы о Тимощуке. В последний раз мы общались до начала полномасштабного вторжения. Мне не понятна его политическая позиция, и я не хочу больше говорить об этом человеке, хотя раньше мы близко общались и он был моим ассистентом в Зените. Что касается моей карьеры в будущем, то я не собираюсь уходить на пенсию уже сейчас. Я хочу вернуться в большой футбол. Хочу тренировать команды, которые будут играть на европейском уровне.

Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время войны. Я был с Динамо и страной все это время. Хочу, чтобы вы запомнили меня как человека, который помогал развивать украинский футбол. Я никогда не вернусь работать в Россию. После того, что я увидел собственными глазами в Украине, это вообще не обсуждается. Россия – это терроризм, смерть и боль. Не верьте всему, что видите. В последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину,

– резюмировал Луческу.

Украина и Россия в жизни Луческа

Напомним, что суммарно Мирча проработал в Украине 15 лет, из них 12 в Шахтере (2004-2016) и три в Динамо (2020-2023). Румынскому специалисту покорилось девять чемпионств УПЛ.

К слову, Луческу успел поработать в России уже во время войны. В 2016 году румын возглавил Зенит из Санкт-Петербурга, где задержался на год. Там его ассистентом стал Анатолий Тимощук, который потом остался там работать, предав Родину.