Выдавать желаемое за действительное для пропагандистов: Луческу удивил своим подсчетом места Динамо

Уже бывший тренер киевского Динамо Мирча Луческу дал интервью российским пропагандистам. И ответ на первый вопрос подверг сомнению способность Луческу адекватно оценивать ситуацию.

Луческу решил объяснить, почему он покинул киевское Динамо. Но в объяснении решил выдать желаемое за действительное.

"Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от Шахтера. Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.", – заявил Луческу.

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Для начала следует отметить, что отставка Луческу была после матча против Шахтера. И тогда Динамо действительно проиграло. Но для команды это было третье поражение за четыре матча, а не подряд. Ведь перед матчем против "горняков" Динамо сыграло вничью против Колоса, которая и "разбила" серию поражений киевлян (перед этим они проиграли Полесью и Днепр-1).

Да и три матча подряд Луческу проигрывал. При этом в том же сезоне. Случилось это тогда, когда киевляне пытались попасть в группу Лиги конференций. После поражения в матче УПЛ против Черноморца, Динамо дважды проиграло и Бешикташу в квалификации ЛК. Но даже это не стало причиной подачи в отставку.

А вот фраза "месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от Шахтера" больше напоминает отчеты российских пропагандистов о ситуации на фронте, чем что-либо общее с реальностью. Ибо Луческу выдает желаемое за действительное.

После 9-го тура УПЛ (30 сентября – 2 октября) в турнирной таблице лидировал Шахтер, у которого было 18 очков. Столько имел и Днепр-1. И эти команды сыграли по 9 матчей. Динамо в то время было на шестом месте с 15 очками. Но киевляне в то время сыграли всего 6 матчей. Поэтому, чисто теоретически, если бы Динамо выиграло эти три матча, которые еще не сыграли, то действительно могли выйти на первое место, обойдя Шахтер и Днепр-1 на шесть очков. Но для этого эти три матча нужно было сыграть и, самое главное, выиграть. Так, в соперниках довольно кризисные Металлист 1925, Верес и Заря. Но считать, что ты на первом месте, когда это не так – это как "взять Киев за три дня".

А уже потом Динамо под руководством Луческу "посыпалось". И проиграло "стыковые" матчи за лидерство. Сначала уступили Полесью, дважды пропустив в большинстве. Далее последовало поражение в матче с Днепр-1. Ничья с Колосом не очень спасла ситуацию, а лишь отложила дальнейшее падение киевлян. А поражение в матче против Шахтера отбросило их в середину турнирной таблицы.

Да, у Динамо и дальше остаются эти три матча в запасе, которые им нужно провести. Но даже победа в этих матчах не гарантирует киевлянам лидерство в турнирной таблице. Ведь поднимутся они всего на 4 место. Однако решать эту задачу Динамо уже будет без Луческу.