Крутой вариант для Луческу: экс-тренер Динамо может заменить Жозе Моуриньо в Италии

Румынский специалист может получить вызов в Серии А в амбициозном клубе. Но к лету 2024 Мистер не планирует возвращаться к работе.

В начале ноября 2023 года Мирча Луческу покинул киевское Динамо. Румынский специалист возглавлял "бело-синих" три года и привел команду в чемпионство, Кубок и Суперкубок Украины.

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Несмотря на солидный возраст (78), румын не планирует завершать карьеру. Коуч открыт к предложениям, но готов начать работу только с лета. Поэтому нескольким командам Мирча уже отказал.

Как сообщают румынские СМИ, Луческу может получить предложение из Серии А в конце этого сезона. Экстренером Шахтера и Динамо заинтересовалась римская Рома.

"Волки" недавно уволили Жозе Моуриньо после серии неудач в этом сезоне. На его место пришла легенда клуба Даниэле Де Росси. Однако его контракт рассчитан до завершения текущей кампании.

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Отметим, что сейчас Рома идет девятой в Серии А после 20 туров. Расстояние от зоны Лиги чемпионов составляет 5 баллов. При этом "волки" вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сойдутся с Фейенордом. Напомним, что за свою карьеру Луческу поработал в 14-ти командах: