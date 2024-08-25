Легендарный наставник Шахтера может покинуть сборную Румынии вскоре после назначения
Источник:ProSport
В начале августа, экс-тренер Шахтера и Динамо, Мирча Луческу возглавил сборную Румынии. Специалист вполне уверенно рассматривает вариант прекращения сотрудничества с национальной командой.
Мирча Луческу рассматривает возможность покинуть сборную Румынии. Окончательное решение относительно будущего на посту главного тренера национальной команды, специалист примет после матчей Лиги наций.
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С чем связано решение Луческу
Румынский специалист признался близким для себя людям, что планирует покинуть тренерский мостик сборной после Лиги наций. Это произойдет до отбора на чемпионат мира-2026.
Это может произойти в ближайшие три месяца, после осенних матчей сборных. Если румыны не выиграют свою группу экс-тренера Шахтера и Динамо ждет отставка.
Интересно. Мирча Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии. До этого специалист руководил национальной командой в начале своей карьеры. Тогда в 1984 году румыны вышли впервые на Евро.
Напомним, что национальная сборная Румынии сыграет в группе С2 Лиги наций. Противостоять подопечным Мирчи Луческу будут Косово, Литва и Кипр.