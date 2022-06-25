Мир с террористами: Малиновский иронически обратился к сторонникам взаимопонимания с Россией

За ночь с 24 на 25 июня Россия выпустила по Украине более 40 ракет. Оккупанты обстреляли сразу несколько областей.

Малиновский: Этой ночью из Беларуси было запущено 24 ракеты

Оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской, Житомирской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской областях. Нанесены новые ракетные удары по Харькову.

До теми Вночі оголосили тривогу по всій Україні: лунали вибухи в низці областей

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, оккупанты используют территорию Беларуси, чтобы атаковать Украину.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал запуск ракет по Украине с территории Беларуси. В своем твиттере полузащитник разместил карту воздушных тревог в Украине на тот момент (в ночь с 24 на 25 июня).

"Этой ночью из Беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирщине", – отметил футболист.

Руслан добавил ироническое послание сторонникам мирного взаимопонимания с Россией.

"Продолжайте молиться о мире. С террористами", – добавил Малиновский.

Руслан Малиновский родился в Житомире, где и делал первые шаги в футболе. До 12 лет он учился в структуре Полесья, откуда перебрался в Шахтерскую академию.

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Ракетный обстрел Житомирщины