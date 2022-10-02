Матч Ла Лиги начинаются с минуты молчания из-за беспорядков на игре в Индонезии
2 октября 2022 , 16:28Читати новину українською
Источник:Ла Лига
Испания выражает свою солидарность с Индонезией. 1 октября на футбольном матче местных команд произошли беспорядки, унесшие жизни десятков фанатов.
Ла Лига выражает свои соболезнования погибшим
Поединки 7-го и 8-го туров испанского первенства начнутся с минуты молчания. В Испании вспомнят жертв ужасающей трагедии на футбольном поле.
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Этим жестом Ла Лига хочет выразить свои соболезнования индонезийскому народу, особенно родственникам погибших в трагедии на стадионе на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время столкновений.
– говорится в сообщении Ла Лиги.
Что известно о трагическом поединке в Индонезии
- Беспорядки произошли после матча между Персеба Сураба и Аремой, в котором хозяева праздновали победу со счетом 3:2.
- Сразу после финального свистка на поле выбежали 3 тысячи болельщиков. Шла речь, что могли пострадать и несколько игроков Арема, которые не успели уйти с поля. Разгонять взялись правоохранители, работавшие на встрече.
- В больницу доставили около 300 пострадавших, но многие из них умерли по дороге в медицинское учреждение.
- На самом стадионе из-за давки погибли 34 болельщика. В общей сложности погибли по меньшей мере 174 человека, около 180 получили ранения.