Матч Ла Лиги начинаются с минуты молчания из-за беспорядков на игре в Индонезии

Испания выражает свою солидарность с Индонезией. 1 октября на футбольном матче местных команд произошли беспорядки, унесшие жизни десятков фанатов.

Ла Лига выражает свои соболезнования погибшим

Поединки 7-го и 8-го туров испанского первенства начнутся с минуты молчания. В Испании вспомнят жертв ужасающей трагедии на футбольном поле.

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Этим жестом Ла Лига хочет выразить свои соболезнования индонезийскому народу, особенно родственникам погибших в трагедии на стадионе на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время столкновений.

– говорится в сообщении Ла Лиги.

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