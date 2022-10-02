Ла Ліга висловлює свої співчуття загиблим

Поєдинки 7-го та 8-го турів іспанської першості розпочнуться з хвилини мовчання. В Іспанії згадають жертв жахливої трагедії на футбольному полі.

До теми Щонайменше 174 людини загинули під час заворушень на футбольному матчі в Індонезії

Цим жестом Ла Ліга хоче висловити свої співчуття індонезійському народу, особливо родичам загиблих у трагедії на стадіоні на острові Ява, а також побажати якнайшвидшого одужання постраждалим під час зіткнень,

– йдеться у повідомленні Ла Ліги.

Що відомо про трагічний поєдинок в Індонезії