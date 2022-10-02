Ла Ліга висловлює свої співчуття загиблим
Поєдинки 7-го та 8-го турів іспанської першості розпочнуться з хвилини мовчання. В Іспанії згадають жертв жахливої трагедії на футбольному полі.
До теми Щонайменше 174 людини загинули під час заворушень на футбольному матчі в Індонезії
Цим жестом Ла Ліга хоче висловити свої співчуття індонезійському народу, особливо родичам загиблих у трагедії на стадіоні на острові Ява, а також побажати якнайшвидшого одужання постраждалим під час зіткнень,
– йдеться у повідомленні Ла Ліги.
Що відомо про трагічний поєдинок в Індонезії
- Заворушення стались після матчу між Персеба Сураба та Аремою, у якому господарі святкували перемогу з рахунком 3:2.
- Одразу після фінального свистка на поле вибігли 3 тисячі уболівальників. Йшла мова, що могли постраждати також і кілька гравців Арема, які не встигли піти з поля. Розганяти взялись правоохоронці, які працювали на зустрічі.
- До лікарні доправили близько 300 постраждалих, але багато із них померли дорогою до медичного закладу.
- На самому стадіоні через тисняву загинули 34 уболівальники. Загалом загинули щонайменше 174 людини, близько 180 отримали поранення.