Фанаты будут на трибунах: Минмолодежьспорта составило меры безопасности для возвращения

Украинские болельщики с нетерпением ждут момента, когда снова смогут поддерживать свои любимые клубы и спортсменов с трибун. Сначала это мешала сделать вспышка коронавируса, а с февраля 2022 полномасштабное вторжение оккупантов.

Долгое время велись дискуссии, стоит ли возвращать людей на стадионы, ведь это может быть очень опасно. Министерство спорта совместно с МВД Украины разработали меры безопасности, которые позволят зрителям наконец-то вернуться на трибуны.

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Болельщики могут уже в 2024 году вернуться на трибуны

Для реализации задуманного был представлен список из 24 мер безопасности, которые нужно будет соблюдать при проведении спортивных соревнований в условиях военного положения. Авторы проекта комплексно подошли к организации возвращения болельщиков на стадион и пошагово перечислили все, что нужно сделать.

В частности, речь идет об обязательном наличии укрытий и плане эвакуации, а также осмотр места соревнований представителями ГСЧС и Национальной полиции.

Отмечается, что допуск фанатов на трибуны будет производиться по письменному согласованию с Областными военными администрациями. Об этом заявил исполняющий обязанности Министра спорта Матвей Бедный:

Ни одна телетрансляция не заменит эмоции стадиона, но нашим приоритетом была и будет безопасность зрителей. Мы очень ответственно подошли к разработке мероприятий совместно с структурами безопасности. Мы должны вернуть водоворот эмоций на стадионы так же как в свое время вернули зрителей в кинотеатры и на концерты.

Порядок согласования и проведения спортивного мероприятия / Минмолодежьспорта