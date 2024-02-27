Минспорта освободил от мобилизации УАФ: обновленный указ

Украинскую ассоциацию футбола признали критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом говорится в обновленном приказе Министерства молодежи и спорта.

Этот документ предусматривает возможность не вызывать на военную службу работников организации. Впервые такой приказ был опубликован 2 апреля 2023 года.

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Обновленный приказ Минспорта

Сейчас приказ решили продлить.



Обновленный приказ / Скриншот

Сколько спортсменов "задержались" за границей

Ранее в Министерстве молодежи и спорта сообщили, что во время военного положения некоторые спортсмены, тренеры и лица спортивного персонала просрочили сроки пребывания за рубежом. Ведомство назвало конкретное количество.

По данным Министерства, 317 спортсменов, тренеров и лиц спортивного персонала пропустили законные сроки пребывания за рубежом. Также в СМИ был опубликован полный список атлетов.

Среди них находятся известные украинские футболисты: Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов. Эти игроки выступают в разных клубах Европы.

Как сообщалось, в Украине семь тренеров и тридцать семь спортсменов были лишены пятидесяти четырех спортивных званий в 2022-2023 годах из-за пожизненной спортивной дисквалификации.