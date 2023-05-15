Днепр-1 благодаря Довбику обыграл Минай и не отпустил "горняков" в чемпионской гонке – видео
Команда Александра Кучера с большим трудом преодолела сопротивление Миная. Утрата важных баллов могла дорого стоить на финише чемпионата.
Минай – Днепр-1 0:1
Гол: Довбик, 79
В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между командами Минай и Днепр-1. Команда Владимира Шарана уже зарекомендовала себя "крепким орешком", а потому "спортклубовцев" не ожидала легкая прогулка, пишет 24 Канал.
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Вымученная победа Днепра-1
Александр Кучер выставил боевой состав на матч против Миная. Бразилец Валеф окончательно потерял доверие тренера, и место в воротах снова занял Владислав Рыбак.
Хозяева поля построили игру от обороны в надежде поймать соперника на контратаке. В первом тайме все попытки Довбика и Ко поразить ворота Бандуры завершились ничем. Неплохой момент забить "гол в раздевалку" был у Бабенко, но голкипер Миная оказался на высоте.
После перерыва рисунок игры не изменился. Днепр-1 продолжал давить, пытаясь во что бы то ни стало вырвать победу. Однако все потуги "спортклубовцев" разрушала организованная защита "лис".
Когда игра приближалась к завершению, за дело взялся лучший бомбардир чемпионата. Пихаленок выполнил пас с левого фланга на голову Довбика, а форвард своим шансом воспользовался на все сто. Игроки Миная, шокированные поздним голом Днепра-1, не сумели отыграться. В итоге подопечные Кучера получили очень важные три балла.
- За четыре тура до завершения чемпионата Днепр-1 набрал 61 очко и на два пункта отстает от Шахтера. В следующем туре команду Кучера ждет встреча с Колосом.
- Минай опустился в зону переходных матчей на 13 место. В 27 туре "лисы" сыграют с Черноморцем.
Видеообзор матча Минай – Днепр-1