Днепр-1 благодаря Довбику обыграл Минай и не отпустил "горняков" в чемпионской гонке – видео

Команда Александра Кучера с большим трудом преодолела сопротивление Миная. Утрата важных баллов могла дорого стоить на финише чемпионата.

Минай – Днепр-1 0:1

Гол: Довбик, 79

В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между командами Минай и Днепр-1. Команда Владимира Шарана уже зарекомендовала себя "крепким орешком", а потому "спортклубовцев" не ожидала легкая прогулка, пишет 24 Канал.

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Вымученная победа Днепра-1

Александр Кучер выставил боевой состав на матч против Миная. Бразилец Валеф окончательно потерял доверие тренера, и место в воротах снова занял Владислав Рыбак.

Хозяева поля построили игру от обороны в надежде поймать соперника на контратаке. В первом тайме все попытки Довбика и Ко поразить ворота Бандуры завершились ничем. Неплохой момент забить "гол в раздевалку" был у Бабенко, но голкипер Миная оказался на высоте.

После перерыва рисунок игры не изменился. Днепр-1 продолжал давить, пытаясь во что бы то ни стало вырвать победу. Однако все потуги "спортклубовцев" разрушала организованная защита "лис".

Когда игра приближалась к завершению, за дело взялся лучший бомбардир чемпионата. Пихаленок выполнил пас с левого фланга на голову Довбика, а форвард своим шансом воспользовался на все сто. Игроки Миная, шокированные поздним голом Днепра-1, не сумели отыграться. В итоге подопечные Кучера получили очень важные три балла.

За четыре тура до завершения чемпионата Днепр-1 набрал 61 очко и на два пункта отстает от Шахтера. В следующем туре команду Кучера ждет встреча с Колосом.

Минай опустился в зону переходных матчей на 13 место. В 27 туре "лисы" сыграют с Черноморцем.

Видеообзор матча Минай – Днепр-1