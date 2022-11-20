Металлист катится вниз: Минай вырвал победу над харьковчанами на последних минутах матча

В поединке предпоследнего тура первого круга УПЛ Минай на своем поле минимально победил Металлист. Единственный гол на счету форварда закарпатской команды Олега Вишневского.

К отчетному поединку оба соперника подошли с неприятными сериями. Хозяева поля четыре матча подряд не могут одержать победу. У харьковчан дела обстоят еще хуже: безвыигрышная серия в чемпионате длится пять поединков подряд.

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Первый тайм встречи прошел при равной игре. Реальный шанс сменить нули на табло имел экс-игрок Миная Данило Кныш, оказавшийся сам-на-сам с Бандурой. Однако исполнение подвело вингера Металлиста.

Вторая 45-минутка была за подопечными Шарана. Были возможности отправить мяч в сетку ворот Металлиста у Кулиева и Воробчака.

Прекрасный момент на 78-й минуте матча упустил лучший бомбардир харьковчан в нынешнем сезоне Максим Прядун. Форвард с линии штрафной в окружении нескольких соперников пробил рядом с правой девяткой.

Развязка матча наступила за три минуты до финального свистка. Тарас Дмитрук сделал подачу на голову Олега Вишневского и форвард Миная не ошибся.

Видео гола Вишневского

Минай – Металлист 1:0

Гол: Вишневский, 87.

Минай: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин (Рогозинский, 90+2), Хахлев, Витенчук, Кулиев (Колесник, 77), Твердохлеб, Воробчак (Касимов, 90+2), Вишневский (Байдал, 88).

Металлист: Костик – Мизюк, Клименчук, Романюк (Шамич, 58), Каплиенко, Ралюченко, Коркишко (Кныш, 19), Багачанский (Панасенко, 58), Подлепенец, Картушов (Демченко, 84), Прядун.

Благодаря этой победе команда Шарана поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы. А вот харьковчане, прекрасно проведшие стартовый отрезок чемпионата, опустились на 9-е место.