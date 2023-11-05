"Сухой" матч под ливнем: аутсайдер УПЛ не сумел обыграть Ворсклу на ватерпольном поле – видео

Матч 13-го тура УПЛ Минай – Ворскла прошел при сложных погодных условиях. Из-за обилия осадков газон стадиона "Минай" больше подходил для игры в водное поло.

Минай – Ворскла 0:0

Удаление: Скляр, 89

Команда Владимира Шарана еще не побеждала в этом сезоне и закрепилась на последнем месте УПЛ. Безыгрышная серия полтавской Ворсклы продолжается уже четыре матча, пишет 24 Канал.

Читайте также Киевляне падают в бездну: Шахтер победил Динамо в "Классическом"

Обе команды вышли на поле с черными повязками. Таким образом футболисты почтили память погибших военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

В течение матча в Минае не утихал мощный ливень. В огромных лужах застревал мяч, а тяжелый газон не способствовал большим скоростям. Однако футболисты обеих команд героически преодолевали последствия непогоды.

У хозяев активно провел игру Твердохлеб, который имел несколько шансов открыть счет. Ворскла отвечала острыми контратаками. Угроза воротам Бандуры поступала от Степанюка и Кане.

В дебюте второго тайма запомнился дальний удар Ралюченко. Однако молодой Исенко был на высоте, вытащив "мертвый" мяч из-под перекладины.

Драматическая концовка матча

На 71-й минуте поединка мяч попал игроку Ворсклы в руку. Арбитр решил не ставить пенальти в спорном моменте.

В конце поединка рефери поставил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. К отметке подошел штатный пенальтист Ворсклы Степанюк. Однако через мокрое поле мяч пролетел мимо ворот.

В итоге драматическая игра завершилась вничью 0:0.

Минай продолжил свою безвыигрышную серию в чемпионате. Команда Шарана осталась на 16-м месте турнирной таблицы.

Ворскла набрала 15 очков и также не улучшила турнирное положение.

Видеообзор матча Минай – Ворскла