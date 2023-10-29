Битва аутсайдеров УПЛ: онлайн-трансляция матча Минай – Верес

Воскресную программу 12-го тура УПЛ-2023/2024 (29 октября) откроют сразу два матча. В одном из них Минай будет принимать Верес.

Поединок Минай – Верес начнется 29 октября в 13:00. Посмотреть воскресную встречу УПЛ можно будет непосредственно на сайте 24 Канала.

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Матч не за три, а за шесть очков

Прямая трансляция на ютуб-канале "УПЛ ТВ" стартует за 30 минут до начала поединка.

Это будет матч не за 3, а за 6 очков. Ведь на футбольном поле сойдутся аутсайдеры в текущем сезоне УПЛ-2023/024. Верес за 10 сыгранных поединков набрал 6 пунктов. А Минай имеет в своем активе только 4 балла т соответственно занимают последнюю 16-ю строчку.

Верес и Минай – команды, проваливающие первую часть чемпионата украинского первенства.

Победа в этом поединке позволит Вересу догнать за балами луганскую Зорю, которая в 12-м туре минимально уступила житомирскому Полесью, и с 9 очками идет 13-ю.

Также жители могут сравниться по баллам с 14-м черкасским ЛНЗ (9 пунктов). Правда, дебютант УПЛ параллельно будет проводить свой домашний матч против Оболони, в котором есть все шансы на получение новых очков.

Прохожу же тоже нужна только победа, чтобы обогнать Верес в турнирной таблице и сбросить будущего соперника на последнюю позицию.

Онлайн-трансляция Минай – Верес