Перволиговый "Минай" хорошо усилился перед кубковым поединком, где его ожидает киевское "Динамо". Клуб подписал трех новичков.

Об усилении сообщил официальный сайт клуба.

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Усиление "Миная"

Самым громким подписанием стало появление в составе "Миная" бывшего игрока львовских "Карпат" Олега Голодюка. Футболист пополнил команду в качестве свободного агента. Голодюк немало сыграл в составе львовян со спортивным директором клуба Михаилом Кополовцем.

Подчеркнем, что бывший карпатовец более десяти лет играл за "львов". Кроме этого, Голодюк успел поиграть в полтавской "Ворскле", а последние два года провел за рубежом – в венгерском "Халадаше" и "Залаэгерсеге".

Вторым новобранцем стал юный полузащитник Даниил Кныш, который хорошо известен по выступлениям в "Калуше". Также успел поиграть в Премьер-лиге – в каменской "Стали".

Последним новобранцем клуба стал Сергей Машталир. Футболист уже выступал за "Минай" до 2018-го года. Последний сезон Сергей провел в клубе "Ужгород", где за полгода успел забить 5 голов.

Добавим, что сегодня, 17 июня, "Минай" померится силами с киевским "Динамо".