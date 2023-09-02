Минай – Шахтер: онлайн-трансляция матча Украинской Премьер-лиги

В субботу 2 сентября состоится матч между последней и первой командами в таблице Украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча Минай – Шахтер доступна на сайте 24 Канала.

Минай и Шахтер сыграют в рамках шестого тура УПЛ. Игра пройдет на домашнем стадионе закарпатцев. Начало встречи в 13:00, пишет 24 Канал.

Читайте также Голы братьев-близнецов и два пенальти: Верес в большинстве обыграл Черноморец – видеообзор

Битва Давида и Голиафа

К матчу команды подходят в абсолютном разном психологическом состоянии. Подопечные Владимира Шарана в новом чемпионате еще не почувствовали вкус победы. Они потерпели два разгромных поражения от Динамо и ЛНЗ, сыграли вничью с Днепром-1 и Зарей, а также минимально уступили харьковскому Металлисту 1925.

В то же время "горняки" ни разу еще не уступали в чемпионате. Команда Патрика ван Леувена обыграла Колос, Александрию и Металлист 1925 и сыграла вничью с Вересом и Кривбассом.

Между собой соперники в УПЛ сыграли 5 матчей. Четыре раза побеждал донецкий коллектив и в одном поединке была зафиксирована ничья. Разница мячей 15-3.

Смотрите матч Минай – Шахтер онлайн