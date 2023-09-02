Минай та Шахтар зіграють у рамках шостого туру УПЛ. Гра пройде на домашньому стадіоні закарпатців. Початок зустрічі о 13:00, пише 24 Канал.

Читайте також Голи братів-близнюків та два пенальті: Верес в більшості обіграв Чорноморець – відеоогляд

Битва Давида та Голіафа

До матчу команди підходять в абсолютному різному психологічному стані. Підопічні Володимира Шарана у новому чемпіонаті ще не відчули смаку перемоги. Вони зазнали двох розгромних поразок від Динамо та ЛНЗ, зіграли внічию з Дніпром-1 та Зорею, а також мінімально поступилися харківському Металісту 1925.

Натомість "гірники" жодного разу ще не поступалися в чемпіонаті. Команда Патріка ван Леувена переграла Колос, Олександрію та Металіст 1925 і зіграла внічию з Вересом та Кривбасом.

Між собою суперники в УПЛ зіграли 5 матчів. Чотири рази перемагав донецький колектив і в одному поєдинку було зафіксовано нічию. Різниця м'ячів 15-3.

Дивіться матч Минай – Шахтар онлайн