Минай неожиданно сыграл вничью с Шахтером, который почти весь матч провел в меньшинстве: видео

Донецкий Шахтер не сумел обыграть Минай. "Горняки" почти всю игру провели в меньшинстве, а всего в матче было сразу три удаления.

Минай – Шахтер 1:1

Голы: Ахмедзаде, 76 – Траоре, 34 (пен)

Удаление: Кулиев, 90+6 – Марлон, 15, Додо, 90+6

Шахтер этот матч проводил после сложного поединка квалификации Лиги чемпионов, где команда сыграла против Монако. В этом матче футболисты были вынуждены сыграть экстратаймы, поэтому на игру с Минаем у "горняков" была значительная ротация.

Еще больше изменил состав Минай – сразу девять новых игроков по сравнению с предыдущим составом.

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Уже на 15-й минуте матча Шахтер оказался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил центральный защитник Марлон. Поэтому "оранжево-черным" пришлось перестраиваться – вместо Тете вышел Витао.

Несмотря на игру в меньшинстве, именно гости больше создали голевых моментов в первом тайме. Сразу после удаления со штрафного мог забивать Соломон, но Кучер в эффектном прыжке дотянулся до мяча. Впоследствии после ошибки защитников Траоре чуть не отправь мяч в ворота.

Видео гола Траоре

И все же Шахтер забил. Траоре был сбит в штрафной, и арбитр Екатерина Монзуль указала на 11-метровую отметку. Сам Траоре и реализовал пенальти.

На пенальти мог претендовать и Минай. Ахмедзаде в штрафной убрал Витао, после чего упал после контакта с ногой бразильца. Несмотря на споры на поле (из-за чего в матче даже возникла пауза), пенальти таки не назначили.

Преимущество Шахтера в первом тайме могло быть и больше, но после удара Соломона мяч попал в штангу.

Во втором тайме ни одна из команд не владела тотальным преимуществом. И лишь после замен тренерам удалось оживить игру. Лучше это удалось хозяевам поля – после навеса с фланга Вишневский пытался пробить, но получилось, что он спиной сбросил мяч дальше. А уж там Ахмедзаде выбежал из-за спины Кривцова и головой отправил мяч в ворота.

Видео гола Ахмедзаде

Концовка матча отметились обоюдным удалением. Кулиев на 90+1 минуте получил первую желтую карточку, а затем и вторую на 90+6 минуте, когда придержал за футболку Додо. бразильцу такая игра соперника не понравилась, и он с кулаками набросился на соперника, за что и получил прямую красную карточку.

Минай и Шахтер играют вничью. Благодаря ей закарпатская команда покидает зону вылета. А вот Шахтер теперь отстает от первого Динамо сразу на три очка.