Минай подарил еще один внедорожник на нужды украинской армии

Аутсайдер УПЛ Минай продолжает активно поддерживать украинскую армию в борьбе с оккупантами. Клуб купил для наших защитников очередной автомобиль.

Еще одна порция помощи от клуба

Очередной подарок от футбольного клуба направился на фронт. Президент Миную Валерий Пересоляк передал батальону "Карпатская Сечь" новый внедорожник.

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Отметим, что это далеко не первый автомобиль, направившийся в армию из добрых рук владельца футбольной команды.

Авто уже в военных и сегодня направляется в зону боевых действий. Надеемся, что она пригодится. Верим в ВСУ!,

– говорится в посте.

Активная патриотическая позиция футбольного клуба

Еще в начале войны президент клуба Валерий Пересоляк подарил ВСУ автомобиль Land Cruiser 200, который воины используют для служебных вопросов.

Однако этот автомобиль стал далеко не последним для украинской армии от владельца Миная.

На стадионе Миная открыли сбор вещей для переселенцев, вынужденный из-за агрессии России покинули родные дома. Собирают еды, медицинские препараты, одежду, технику и другие вещи.

Футболисты тоже активно присоединились к волонтерству.

Клуб отвез своих воспитанников в безопасные страны. Венгрия и Италия приняли часть юных игроков Минаю. Еще группа отправилась тренироваться в Чехию и Латвию.

Напомним, что чемпионат Украины официально досрочно окончен. По итогам первого когда Минай финишировал в зоне вылета, уступая только Мариуполю – 15 место среди 16 клубов. В активе закарпатской команды было всего 10 очков.

Во второй части сезона Минай стремился реабилитироваться в глазах родных болельщиков, но Россия испортила все планы футбольных клубов. Пока неизвестна судьба следующего сезона. Все зависит от продолжительности войны против страны-агрессора.

Полный текст публикации по фейсбуку Минаю

Президент ФК Минай Валерий Пересоляк приобрел и передал на нужды батальона "Карпатская Сечь" новый внедорожник.

Авто уже в военных и сегодня направляется в зону боевых действий.

Напомним, что это уже не первый автомобиль, который Валерий Пересоляк приобрел для наших защитников. Транспорт для военных сейчас очень нужен, и эта помощь всегда актуальна.

Надеемся, что она пригодится. Верим в ВСУ!