Сенсация от аутсайдера: Минай одержал первую победу в сезоне, одолев Металлист 1925 – видео

Субботнюю программу 19-го тура УПЛ открыл матч между Минаем и Металлистом 1925. Команда Желько Любеновича стала автором одной из сенсаций тура.

Минай – Металлист 1925 2:0

Голы: Корнийчук, 31, Скиба, 90+1

Удаление: Русин, 59 (Мет.)

Закарпатская команда была единственной командой в чемпионате, которая еще не выигрывала в нынешнем сезоне. Неприятную серию Минаю удалось прервать в поединке с харьковским Металлистом 1925, пишет 24 Канал.

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Удачная селекция аутсайдера

Хозяева поля открыли счет во встрече на 31-й минуте. Зимний новичок Миная Корнийчук красивым ударом попал в ближнюю девятку ворот Мозиля. 1:0 – подопечные Любеновича неожиданно вышли вперед.

Металлист 1925 имел достаточно времени, чтобы переломить ход поединка. Однако на 59-й минуте матча остался в меньшинстве. За отмашку против Вакулы красную карточку получил Ростислав Русин.

Это облегчило задачу Минаю сохранить победу. В компенсированное арбитром время Скиба поставил окончательную точку в поединке. Новобранец закарпатской команды удачно замкнул подачу с углового.

В итоге Металлист 1925 потерпел сенсационное поражение. Команда Скрипника имеет амбициозные планы на следующий сезон. Однако для начала нужно сохранить прописку в элите.

Турнирное положение команд

Минай в 17 матчах набрал 10 очков. "Лисы" остаются на последнем месте, но отрыв от 14-й строчки уменьшился до 5 очков.

Металлист 1925 находится в зоне переходных матчей на 13-м месте. В 19 матчах команда Скрипника набрала 15 баллов.

Видеообзор матча Минай – Металлист 1925