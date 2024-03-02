Сенсация от аутсайдера: Минай одержал первую победу в сезоне, одолев Металлист 1925 – видео
Субботнюю программу 19-го тура УПЛ открыл матч между Минаем и Металлистом 1925. Команда Желько Любеновича стала автором одной из сенсаций тура.
Минай – Металлист 1925 2:0
Голы: Корнийчук, 31, Скиба, 90+1
Удаление: Русин, 59 (Мет.)
Закарпатская команда была единственной командой в чемпионате, которая еще не выигрывала в нынешнем сезоне. Неприятную серию Минаю удалось прервать в поединке с харьковским Металлистом 1925, пишет 24 Канал.
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Удачная селекция аутсайдера
Хозяева поля открыли счет во встрече на 31-й минуте. Зимний новичок Миная Корнийчук красивым ударом попал в ближнюю девятку ворот Мозиля. 1:0 – подопечные Любеновича неожиданно вышли вперед.
Металлист 1925 имел достаточно времени, чтобы переломить ход поединка. Однако на 59-й минуте матча остался в меньшинстве. За отмашку против Вакулы красную карточку получил Ростислав Русин.
Это облегчило задачу Минаю сохранить победу. В компенсированное арбитром время Скиба поставил окончательную точку в поединке. Новобранец закарпатской команды удачно замкнул подачу с углового.
В итоге Металлист 1925 потерпел сенсационное поражение. Команда Скрипника имеет амбициозные планы на следующий сезон. Однако для начала нужно сохранить прописку в элите.
Турнирное положение команд
- Минай в 17 матчах набрал 10 очков. "Лисы" остаются на последнем месте, но отрыв от 14-й строчки уменьшился до 5 очков.
- Металлист 1925 находится в зоне переходных матчей на 13-м месте. В 19 матчах команда Скрипника набрала 15 баллов.
Видеообзор матча Минай – Металлист 1925