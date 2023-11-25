Аутсайдер против одного из лидеров сезона УПЛ: онлайн-трансляция матча Минай – Кривбасс

Матч между Минаем и Кривбассом будет первым в субботней программе 15-го тура УПЛ-2023/2024. Это будет встреча двух кардинально разных команд, как по стилю игры, так и за ситуацию в турнирной таблице.

Гости из Кривого Рога подходят к матчу в статусе фаворита противостояния. Кривбасс после 14 сыгранных поединков замыкает тройку лидеров текущего сезона первенства, набрав 27 баллов. К лидеру сезона Днепра-1 и второму житомирскому Полесью отставание в три очка, пишет 24 Канал.

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Кривбасс может одержать первую победу над Минаем

Зато у Миная дела обстоят очень плохо. Закарпатский клуб идет на последнем 16 месте в УПЛ. За 14 матчей "лисы" набрали всего 6 очков. До ближайшего соперника Вереса отставание в два пункта, а до выхода из зоны вылета в Первую лигу Украины – 4 балла (зона плей-офф на вылет).

Матч Минай – Кривбасс начнется 25 ноября в 13:00. Онлайн-трансляция, которую можно будет посмотреть прямо на сайте 24 Канала, стартует в 12:15. Перед и после поединка будет студия со стадиона.

Предстоящая встреча будет только третьей в клубной истории очных встреч. Пока у Миная положительная статистика противостояний с Кривбассом – одна победа (1:0) и мировая (0:0). А клуб из Кривого Рога еще не побеждал этого соперника.

Минай – Кривбасс: онлайн-трансляция