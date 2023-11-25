Гості із Кривого Рогу підходять до матчу у статусі фаворита протистояння. Кривбас після 14-ти зіграних поєдинків замикає трійку лідерів поточного сезону першості, набравши 27 балів. До лідера сезону Дніпра-1 та другого житомирського Полісся відставання у три очки, пише 24 Канал.

Читайте також Дебютант показує клас: Полісся відібрало очки у Шахтаря у першому очному матчі в історії

Кривбас може здобути першу перемогу над Минаєм

Натомість у Минаю справи йдуть дуже погано. Закарпатський клуб йде на останньому 16-му місці в УПЛ. За 14 матчів "лисиці" набрали лише 6 очок. До найближчого суперника Вереса відставання у два пункти, а до виходу із зони вильоту в Першу лігу України – 4 бали (зона плей-оф на виліт).

Зверніть увагу! Матч Минай – Кривбас розпочнеться 25 листопада о 13:00. Онлайн-трансляція, яку можна буде переглянути прямо на сайті 24 Каналу, стартує о 12:15. Перед та після поєдинку буде студія зі стадіону.

Майбутня зустріч буде лише третьою у клубній історії очних зустрічей. Поки що у Минаю позитивна статистика протистоянь із Кривбасом – одна перемога (1:0) та мирова (0:0). Натомість клуб із Кривого Рогу ще не перемагав цього суперника.

Минай – Кривбас: онлайн-трансляція