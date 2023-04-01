Даже без синицы в руках: Минай потерял победу над Ингульцем в финале игры – видеообзор

Закарпатский коллектив имел все шансы сбежать зоны вылета и засесть в середине турнирной таблицы. Однако петровский коллектив также не хотел отдавать своего и сделал камбек.

Минай – Ингулец 1:2

Голы: Кравчук, 21 – Мельник, 84 (авт.), Ковалев 90+5

Минай и Ингулец провели встречу в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "казаки". "Лисицы" на столько желают сбежать из зоны вылета, забивали в любые ворота, пишет 24 Канал.

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В желании остаться элитой

Команды начали встречу достаточно активно, не засиживаясь в обороне. Это выглядело логично, поскольку ухожу нужно было бежать наконец из зоны вылета, а Ингульцу навязывать борьбу за будущие еврокубки. Но настойчивее выглядели "лисы", мотивация которых зашкаливала.

Первым голом в матче смог отличиться центральный защитник закарпатского коллектива Юрий Кравчук. Забитый мяч Миная пришел из стандратого положения, а именно из углового. Центрбек "лис" точным ударом в левую шестерку оставил голкипера Ингульца беспомощным в тот момент, 1:0.

Команды играли на уровне, однако "казаки" несколько больше контролировали мяч, но вот такое преимущество не приносило им никакого результата. Коллективы жаловались у ворот друг друга, но порадовать болельщиков большим количеством голов удалось только под занавес матча.

Интересно, что "лисы" сами подарили забитый мяч Ингульцу, который горел желанием не проиграть и дожимал своего соперника. На 84-й минуте автоголом отличился теперь другой центрбек Миная Александр Мельник, нечаянно "убивший" победу своей команды и подаривший положительные эмоции президенту команды из Петрово, 1:1.

Но настоящий ужас "казаки" устроили, когда арбитр тянулся к финальному свистку. Из-за своего нашествия Ингулец на 90+5 минуте получил возможность пробить одиннадцатиметровый удар, безусловно реализовавший Максим Ковалев и вырвавший победу для своей команды, 1:2.

Таким образом, Минай все же балансирует на зоне вылета и занимает 12-ю строчку Украинской Премьер-лиги (18 очков в активе). Ингулец возвращается в кондиции и занимает 8-ю позицию чемпионата чемпионата, отставая от еврокубкового места на 6 баллов.

Видеообзор матча Минай – Ингулец: