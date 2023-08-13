Два пенальти и удаление: Днепр-1 чуть не уступил аутсайдеру УПЛ – видеообзор

Вице-чемпион УПЛ прошлого сезона надеялся пополнить очковый запас в поединке с Минаем. Однако команда Владимира Шарана смогла создать проблемы представителю Украины в еврокубках.

Минай – Днепр-1 1:1

Гол: Твердохлеб, 89 – Бланко, 90+2

Днепр-1 прибыл на матч против Миная после позорного поражения в квалификации Лиги Европы от пражской Славии (0:3). Физическая и психологическая усталость повлияла на исход матча 3-го тура, пишет 24 канал.

По теме Колос преодолел Верес и вышел на вторую строчку в УПЛ – видеообзор игры

Драма в конце встречи

Главный тренер гостей Александр Кучер с первых минут матча доверил место в основе двум недавним новичкам "спортклубовцев" – Александру Филиппову и Богдану Ледневу. Однако такая ротация состава не прибавила свежести и остроты в атаке.

В первом тайме инициативой больше владели "спортклубовцы", но до реальных угроз ворот Бандуры дело доходило редко. Неплохие случаи упустили Пихаленок и бразилец Билл.

В начале второго тайма днепряне остались в меньшинстве. Сарапий сбил на подступах к штрафному футболисту Минаю и получил от арбитра красную карточку.

Однако интереснейшие события развернулись в последние минуты встречи. Сначала Копиевский поставил пенальти в ворота Миная при довольно противоречивом эпизоде. Но опытный Бандура сумел парировать удар Бабенко.

На 89-й минуте футболисты Минаю сумели поймать Днепр-1 на контратаке. Твердохлеб воспользовался прядем Гечева и со второй попытки забил в ворота хозяев. Однако это еще не была победа.

На 2-й компенсированной минуте арбитр поставил второй пенальти в ворота Миная. В этот раз аргентинец Бланко обыграл голкипера. В итоге драматический матч завершился вничью – 1:1.

Минай завоевал первое очко в чемпионате. Днепр-1 в двух сыгранных поединках набрал 4 балла.