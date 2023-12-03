Зимняя битва за сверхважные очки: онлайн-трансляция матча 16-го тура УПЛ Минай – Динамо

Воскресную программу матчей 16-го тура УПЛ-2023/2024 откроет матч между Минаем и киевским Динамо. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на сайте 24 Канала.

В воскресенье, 3 декабря, в 13:00 на стадионе "Минай-Арена" встретятся клубы, которые только в ноябре произвели кадровые изменения на должности главного тренера. Желько Любенович сменил Владимира Шарана, а Александр Шовковский – Мирчу Луческу, пишет 24 Канал.

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Дуэль новых тренеров

Пока такие изменения точно пошли на пользу киевлянам. Они одержали две победы с одинаковым счетом 2:0 над Кривбассом и Рухом, которые находятся выше в турнирной таблице от "бело-синих", и вернулись в гонку за чемпионство, что в начале ноября казалось почти невозможным. Несмотря на шестое место, по потерянным очкам именно они с Шахтером сейчас являются лидерами чемпионата.

Минай же ведет борьбу за совсем другие цели. Под руководством Любеновича клуб провел только один поединок и с минимальным счетом 0:1 уступил Кривбассу. В общем, закарпатцы остаются единственным представителем УПЛ, еще не одерживавшим побед в сезоне-2023/2024. Пока команда занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от зоны переходных матчей на 6 очков.

Казалось бы, результат будущего матча очевиден, однако зимний футбол часто нивелирует преимущество фаворитов, а на первое место выходят бойцовские качества. Интересно, как будет в этот раз...

Минай – Динамо: онлайн-трансляция