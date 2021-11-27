Чуть не оконфузились: Динамо в нервном матче одолело Минай – видеообзор
Источник:24 канал
Динамо нервной победой над Минаем начало второй круг чемпионата Украины сезона-2021/2022. Чемпионы Украины получили минимальную победу на выезде.
Минай – Динамо 0:2
Голы: Цыганков, 12 (п), Шапаренко, 90+6
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После поражения Баварии и досрочного вылета из еврокубков, Динамо стремилось реабилитироваться в чемпионате Украины. Киевляне получили удобного соперника – одного из аутсайдеров чемпионата Минай.
Быстрый гол Динамо
Футболисты Мирчи Луческу сразу принялись за дело и довольно быстро открыли счет.
Виталий Буяльский на 11-й минуте заработал пенальти после контакта с Олегом Гориным. Удар с отметки уверенно реализовал Виктор Цыганков.
Еще в первом тайме "бело-синие" могли побеждать со счётом 3:0. Но голеадор Динамо Денис Гармаш Дважды простил Минай. Сначала Денис попал в перекладину, а потом не попал в створ ворот с убийственной позиции.
Смелая игра Миная во втором тайме
Второй тайм оказался полной противоположностью первого. Теперь доминировал Минай. Хозяева поля создали первый острый момент у ворот Динамо на 60-й минуте.
Футболисты Минаю вошли в штрафной соперника через правый фланг.
Атака закарпатцев завершилась острым ударом Ахмедзаде, но мяч не залетел в нижний угол ворот Георгия Бущана.
Через 3 минуты Минай упустил еще один убийственный момент: Евгений Селезнев попал в штангу после навеса с правого фланга. У Бущана не было шансов отбить мяч.
В середине второго тайма Минай претендовал на пенальти: после подачи углового Томаш Кендзера вроде бы сбил Ахмедзаде. Арбитр почти 4 минуты решал, назначить ли одиннадцатиметровый.
Благодаря системе VAR арбитры заметили во время навеса игру рукой от Матича из Миная. Потому, вероятно, не поставили пенальти в ворота Динамо.
В компенсированное время уже Минай простил Динамо. Месхи с убийственной позиции не попал в створ ворот. Динамо спустя две минуты "закрыло" матч. Шапаренко отличился в воротах гостей из пределов штрафной.
Следует отметить, что Минай доигрывал поединок в меньшинстве. Олег Синегуб не смог продолжить игру из-за травмы.
Минай – Динамо видеообзорВажно. Благодаря победе Динамо набрало 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. Минай имеет только 10 очков – 14 ступенька.