Милуоки поборется за чемпионство в НБА: чего ожидать от четвертого матча с Финикс

В финале НБА сошлись Финикс Санс и Милуоки Бакс. После трех матчей "солнечные" лидируют в серии 2:1. Но Милуоки готовы побороться за чемпионство.

Финикс без особых проблем выиграл два первых матча, которые состоялись на домашней площадке. Традиционно лучшими в игре команды были Крис Пол, Девин Букер и Крис Миддлтон. Яннис Адетокунбо же лишь "входил" в игру после повреждения, полученного в матче против Атланты.

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Но как только серия переехала в Милуоки, уже "олени" "растоптали" соперников. Адетокунбо в этом матче оформил дабл-дабл с 41 очком и 13 подборами. Правда, и соперники давали ему играть. Ведь грек имел 23 броска за матч, из которых 14 оказались точными.

Кроме того, удалось перебить игру сопернику. Букер реализовал лишь три броска с игры (из 14 попыток).

Теперь команды ожидает четвертый матч. От него может немало зависеть. Ведь после этого серия снова переедет в Финикс. Поэтому если Санс победят, то будут иметь шанс отпраздновать чемпионство на домашней площадке. Но Милуоки не планируют сдаваться. И дадут бой сопернику.

Ожидание от четвертого матча

Эксперты тоже считают, что Милуоки победит в этом матче и сравняет счет в серии. На победу "оленей" у Favbet стоит коэффициент 1,52. на Финикс – 2,54.

Но шансов получить чемпионство имеют больше "солнечные" – 1,4 против 2,75 на чемпионство Милуоки.

Стоит добавить, что в трех предыдущих матчах обе команды пробивали тотал в 220 очков (118:105, 118:108 и 120:100). На то, что и в четвертом матче команды порадуют результативной игрой и наберут ТБ 219,5 – коэффициент 1,75.