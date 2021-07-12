Фінікс без особливих проблем виграв два перші матчі, які відбулися на домашньому майданчику. Традиційно найкращими в грі команди були Кріс Пол, Девін Букер та Кріс Міддлтон. Янніс Адетокунбо ж лише "входив" у гру після ушкодження, отриманого в матчі проти Атланти.

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Та як тільки серія переїхала до Мілуокі, вже "олені" "розтоптали" суперників. Адетокунбо в цьому матчі оформив дабл-дабл з 41 очком та 13 підбираннями. Правда і суперники давали йому грати. Адже грек мав 23 кидки за матч, з яких 14 виявилися влучними.

Окрім того, вдалося перебити гру супернику. Букер реалізував лише три кидки з гри (з 14 спроб).

Тепер на команди очікує четвертий матч. Від нього може чимало залежати. Адже після цього серія знову переїде в Фінікс. Тож якщо Санс переможуть, то матимуть шанс відсвяткувати чемпіонство на домашньому майданчику. Але Мілуокі не планують здаватися. І дадуть бій супернику.

Очікування від четвертого матчу

Експерти теж вважають, що Мілуокі переможе в цьому матчі та зрівняє рахунок у серії. На перемогу "оленів" у Favbet стоїть коефіцієнт 1,52. На Фінікс – 2,54.

Але шансів здобути чемпіонство мають більше таки "сонячні" – 1,4 проти 2,75 на чемпіонство Мілуокі.

Варто додати, що у трьох попередніх матчах обидві команди пробивали тотал 220 очок (118:105, 118:108 та 120:100). На те, що і в четвертому матчі команди порадують результативною грою та наберуть ТБ 219,5 – коефіцієнт 1,75.