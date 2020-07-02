Спортивный журналист Александр Денисов открыл занавес работы с телеправами на показ матчей украинских клубов.

В частности, директор каналов "Футбол 1/2/3" поделилися о финансовой стороне вопроса. Об этом Денисов рассказал в интервью "Люкс ФМ".

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Подписан контракт с украинской Премьер-лигой. Вся информации в свободном доступе. За текущий сезон клубы должны были получить около пяти миллионов долларов. В следующем году, по контракту, мы должны заплатить пять с половиной миллиона.



Отдельный вопрос, что часть клубов приняли решение транслироваться на другом канале. Соответственно, сколько они получают там, я не знаю. Это конфиденциальная информация. Из-за отсутствия части клубов наша сумма дисконтируется,

– сказал Александр Денисов.

Кто транслирует еврокубки в Украине

В 2018 году телеканалы "Футбол 1/2/3" (входят в медиахолдинг "Медиа Группа Украина") получили права на трансляцию матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на сезоны 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.

Владельцем медиа-холдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.