Милевский сыграл в хоккей футбольным мячом: фото

Украинский нападающий Артем Милевский проводит свой отпуск в Минске (Беларусь). Футболист Миная разнообразил свой отдых.
Активный отпуск Милевского
Артем Милевский решил поэкспериментировать и на мгновение превратился в хоккеиста. Хотя о деле всей его жизни не забыл. Футболист выложил фотографию в соцсети в хоккейной форме, но вместо шайбы взялся играть футбольным мячом.
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Люблю КХЛ. Илья Ковальчук, зацени,
– написал под фото Милевский.
На фотографии украинский нападающий Миная как раз одет в форму Ильи Ковальчука – 32-летнего российский нападающий Авангарда. Скорее всего фотографом Артема стал белорусский хоккеист Андрей Стась. Именно его обозначил под фотографией игрок закарпатской команды.
- В сезоне-2020/2021 форвард провел всего 14 матчей, из них 10 поединков сыграл за Минай. За это время не запомнился результативными действиями.
- Его контракт с закарпатским клубом, который в свой дебютный сезон в УПЛ не сохранил прописку в элитном дивизионе, рассчитан до конца июня 2022 года.