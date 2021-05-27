Активна відпустка Мілевського
Артем Мілевський вирішив поекспериментувати та на мить перетворився у хокеїста. Хоча про справу усього його життя не забув. Футболіст виклав світлину у соцмережі у хокейній формі, але замість шайби взявся грати футбольним м'ячем.
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Люблю КХЛ. Ілля Ковальчук, заціни,
– написав під фото Мілевський.
На світлині український нападник Минаю якраз одягнений у форму Іллі Ковальчука – 32-річного російський нападник Авангарда. Швидше за все фотографом Артема став білоруський хокеїст Андрія Стась. Саме його позначив під світлиною гравець закарпатської команди.
- У сезоні-2020/2021 форвард провів усього 14 матчів, із них 10 поєдинків зіграв за Минай. За цей час не запам'ятався результативними діями.
- Його контракт із закарпатським клубом, який у свій дебютний сезон в УПЛ не зберіг прописку в елітному дивізіоні, розрахований до кінця червня 2022 року.