Милевский пригрозил президенту клуба УПЛ, намекнув на договорные матчи

Одним из таких людей стал и президент Миная Валерий Пересоляк. Он недавно заявил, что ему тяжело смотреть на 38-летнего Милевского и, по его мнению, Артему нужна помощь.

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Минай участвовал в договорных матчах?

Такие слова не понравились бывшей звезде Динамо и сборной Украины. Артем не обошел вниманием слова президента Миная. Более того, форвард сделал громкое заявление, которое очень похоже на намек по поводу игры закарпатцев на контору.

Кстати, раз такое дело, может, Валерий снова сделает ставку на минус 3.5? Не трогайте меня, Пересоляк, а то все узнают интересную историю. Помощники все вокруг на словах. Не пишите всякое, а то я напишу, будет весело,

– заявил Милевский.