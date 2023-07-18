Одним із таких людей став і президент Миная Валерій Пересоляк. Він нещодавно заявив, що йому важко дивитися на 38-річного Мілевського та, на його думку, Артему потрібна допомога.

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Минай брав участь у договірних матчах?

Такі слова не сподобалися колишній зірці Динамо та збірної України. Артем не залишив без уваги слова президента Миная. Ба більше, форвард видав гучну заяву, яка дуже схожа на натяк щодо гри закарпатців на контору.

До речі, раз така справа, може, Валерій знову зробить ставку на мінус 3.5? Не чіпайте мене, Пересоляк, а то всі дізнаються цікаву історію. Помічники усі довкола на словах. Не пишіть всіляке, а то я напишу, буде весело,

– заявив Мілевський.