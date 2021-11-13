Милевский рассказал о своем самом большом оплаченном чеке в ресторане
13 ноября 2021 , 16:10Читати новину українською
Источник:ютуб-канал "Коммент.Шоу"
Бывший игрок киевского Динамо Артем Милевский назвал самую большую сумму, которую потратил за вечер в ресторане. Экс-футболист потратил немалую сумму во время отдыха.
Милевский вспомнил о лыжах в Куршевеле
Экс-футболист рассказал, что самую большую сумму в ресторане он заплатил во время отдыха в одном из самых известных горнолыжных курортов – Куршавель.
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Самый дорогой мой стол в ресторане? Не знаю, где-то 17 тысяч евро,
– сказал Милевский.
По словам бывшего игрока Динамо, за столом сидело лишь 4 персоны.
"Что пили? Cristal, конечно. Кто-то пришел – выпил, ушел. Другой зашел, потанцевал на столе, а потом ушел. И так накопилось", – уверяет Артем.
Карьера Милевского
- Милевский недавно сообщил о завершении профессиональной карьеры.
- Последним клубом футболиста был ужгородский Минай, в составе которого он играл с января по июнь 2021 года. До того на протяжении 8 лет он играл в чемпионатах Хорватии, Беларуси, Венгрии и России.
- Самая продолжительная карьера игрока была в клубе Динамо Киев, где он отыграл 10 лет.