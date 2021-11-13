Милевский вспомнил о лыжах в Куршевеле

Экс-футболист рассказал, что самую большую сумму в ресторане он заплатил во время отдыха в одном из самых известных горнолыжных курортов – Куршавель.

Читайте также Милевский назвал лучшего украинского футболиста современности

Самый дорогой мой стол в ресторане? Не знаю, где-то 17 тысяч евро,

– сказал Милевский.

По словам бывшего игрока Динамо, за столом сидело лишь 4 персоны.

"Что пили? Cristal, конечно. Кто-то пришел – выпил, ушел. Другой зашел, потанцевал на столе, а потом ушел. И так накопилось", – уверяет Артем.

Карьера Милевского