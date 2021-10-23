Милевский попрощается с фанатами перед матчем Динамо

Динамо таки на НСК "Олимпийский" примет Днепр-1 в рамках 12 тура УПЛ. Поединок, который в Киеве состоится 24 октября, посетит легенда Динамо Артем Милевский.

Милевский пройдет круг почета

Артем Милевский, недавно завершивший карьеру футболиста, решил попрощаться с болельщиками Динамо.

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Бывший игрок "бело-синих" пройдет круг почета по беговым дорожкам и поблагодарит болельщиков за их поддержку.

На матче Динамо – Днепр-1 будет разыгран суперприз. Милевский лично вручит его победителю розыгрыша.

Поединок между Динамо и Днепр-1 начнется в 17:00. Игру перенесли на стадион "Динамо" имени Лобановского. Но впоследствии поединок вернули на НСК "Олимпийский".

Милевский завершил карьеру