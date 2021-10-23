Милевский попрощается с фанатами перед матчем Динамо
23 октября 2021 , 17:37Читати новину українською
Источник:пресс-служба Динамо
Динамо таки на НСК "Олимпийский" примет Днепр-1 в рамках 12 тура УПЛ. Поединок, который в Киеве состоится 24 октября, посетит легенда Динамо Артем Милевский.
Милевский пройдет круг почета
Артем Милевский, недавно завершивший карьеру футболиста, решил попрощаться с болельщиками Динамо.
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Бывший игрок "бело-синих" пройдет круг почета по беговым дорожкам и поблагодарит болельщиков за их поддержку.
На матче Динамо – Днепр-1 будет разыгран суперприз. Милевский лично вручит его победителю розыгрыша.
Поединок между Динамо и Днепр-1 начнется в 17:00. Игру перенесли на стадион "Динамо" имени Лобановского. Но впоследствии поединок вернули на НСК "Олимпийский".
Милевский завершил карьеру
- В середине сентября Артем Милевский официально объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом в профессиональной карьере нападающего был Закарпатский Минай.
- Славу Милевский снискал именно в Динамо. В составе "бело-синие" игрок трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза Кубок страны и трижды – Суперкубок Украины.
- Футболист выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Сплит и Хайдук, румынскую Конкордию, российское Тосно, белорусское Динамо Минск и Динамо Брест, венгерскую Кишварду.
- В составе сборной Украины футболист провел 50 матчей и забил 8 голов. Играл за "сине-желтых" на ЧМ-2006 и Евро-2012.