Милевский объявил об окончании карьеры футболиста

Артем Милевский объявил об окончании профессиональной карьеры футболиста. Сделал он это на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве.

Для своего прощания Милевский записал видео на стадионе. И решил написать письмо 15-летнему самому себе. Именно тогда он перешел в киевское Динамо.

"Мастера, вот и настало время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера", – говорится в описании к видео.

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Милевский за свою профессиональную карьеру выступал в немалом количестве клубов и добывал трофеи. С киевским Динамо он трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза – Кубок Украины, а еще трижды – Суперкубок Украины.

Также в его карьере были турецкий Газиантепспор, хорватские Сплит и Хайдук, румынская Конкордия, российское Тосно, белорусское Динамо (Минск), венгерская Кишварда, белорусское Динамо (Брест) и Минай. Именно клуб с Закарпатья стал последним в карьере Милевского. Он покинул команду в мае 2021 года, после чего был без клуба.

В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов. За сборную Украины играл на Чемпионате мира-2006 и Евро-2012.

Милевский объявил об окончании карьеры